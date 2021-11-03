“الهايكا” تضبط شروط إسداء شركات الإنتاج الخاصة خدماتها لفائدة منشآت الإتصال السمعي والبصري



نشرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، اليوم الأربعاء، نص قرار اتخذه مجلسها قبل يومين، ويتعلق بضبط شروط إسداء المؤسسات الخاصة للإنتاج السمعي البصري خدماتها، لمنشآت الاتصال السمعي والبصري.

ويشتمل القرار على أربعة فصول، يمنع الفصل الأول منها على مؤسسات الإنتاج الخاصة، التعاقد أو إسداء خدمات، بأي شكل من الأشكال لفائدة قنوات تلفزية أو إذاعية غير حاصلة من “الهايكا” على إجازة إحداث أو استغلال قناة تلفزية أو إذاعية خاصة.

ويُجبر الفصل الثاني التنصيص على تاريخ الإجازة المتحصل عليها من “الهايكا”، عند تحرير أية عقود أو اتفاقيات بين تلك المؤسسات والقنوات الإذاعية والتلفزية الخاصة، في حين يُحدد الفصل الثالث من القرار “العقوبات التي قد تسلّط على شركات الإنتاج تلك في صورة مخالفتها لأحكام هذا القرار”.

أما الفصل الرابع فيشير إلى أنه “لا يمكن لشركات الإنتاج معارضة الهايكا عند حجز معدات الإنتاج والبث، حتى إن أثبتت ملكيتها لها”.

ويتزامن صدور هذا القرار مع تنفيذ الهايكا في 27 اكتوبر الماضي لقرارات حجز التجهيزات الضرورية للبث لكل من قناة “نسمة تي.في” وإذاعة “القرآن الكريم” غير القانونيتين، وذلك لممارستهما نشاطات بث دون إجازة.

من جهتها أعلنت قناة “حنبعل” الخاصة عن إيقافها التلقائي والمؤقت للبث يوم 29 أكتوبر الماضي، استجابة لقرار الهيئة .