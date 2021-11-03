نتائج الرابطة المحترفة  الاولى

في ما يلي النتائج الكاملة والهدافون لمقابلات الجولة الرابعة للمجموعة الاولى ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم الاربعاء:
–المجموعة الاولى
الاربعاء 3 نوفمبر 2021
النادي الصفاقسي 1 ايمن الحرزي (69 ض ج)
اتحاد تطاوين 0
نادي حمام الانف 0
النادي البنزرتي 1 بولينغ ديمبيلي (90)
نجم المتلوي 1 حازم المستوري (83)
امل حمام سوسة 0
اتحاد بنقردان 0
الترجي الرياضي 0
الترتيب
ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 7 3 2 1 0 3 1
– اتحاد تطاوين 7 4 2 1 1 5 4
3-النادي الصفاقسي 6 3 2 0 1 2 1
4- نجم المتلوي 5 3 1 2 0 2 1
5-امل حمام سوسة 4 3 1 1 1 2 2
-النادي البنزرتي 4 4 1 1 2 3 4
7-اتحاد بن قردان 2 3 0 2 1 0 1
8-نادي حمام الانف 0 3 0 0 3 2 5