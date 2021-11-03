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نتائج الرابطة المحترفة  الاولى

2021/11/03 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

الرابطة المحترفة الاولى

في ما يلي النتائج الكاملة والهدافون لمقابلات الجولة الرابعة للمجموعة الاولى ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم الاربعاء:

–المجموعة الاولى
الاربعاء 3 نوفمبر 2021
النادي الصفاقسي 1 ايمن الحرزي (69 ض ج)
اتحاد تطاوين 0

نادي حمام الانف 0
النادي البنزرتي 1 بولينغ ديمبيلي (90)

نجم المتلوي 1 حازم المستوري (83)
امل حمام سوسة 0

اتحاد بنقردان 0
الترجي الرياضي 0

الترتيب
ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 7 3 2 1 0 3 1
– اتحاد تطاوين 7 4 2 1 1 5 4
3-النادي الصفاقسي 6 3 2 0 1 2 1
4- نجم المتلوي 5 3 1 2 0 2 1
5-امل حمام سوسة 4 3 1 1 1 2 2
-النادي البنزرتي 4 4 1 1 2 3 4
7-اتحاد بن قردان 2 3 0 2 1 0 1
8-نادي حمام الانف 0 3 0 0 3 2 5

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