نتائج الرابطة المحترفة  الاولى

في ما يلي النتائج الكاملة والهدافون لمقابلات الجولة الرابعة للمجموعة الاولى ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم الاربعاء:

–المجموعة الاولى

الاربعاء 3 نوفمبر 2021

النادي الصفاقسي 1 ايمن الحرزي (69 ض ج)

اتحاد تطاوين 0

نادي حمام الانف 0

النادي البنزرتي 1 بولينغ ديمبيلي (90)

نجم المتلوي 1 حازم المستوري (83)

امل حمام سوسة 0

اتحاد بنقردان 0

الترجي الرياضي 0

الترتيب

ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي 7 3 2 1 0 3 1

– اتحاد تطاوين 7 4 2 1 1 5 4

3-النادي الصفاقسي 6 3 2 0 1 2 1

4- نجم المتلوي 5 3 1 2 0 2 1

5-امل حمام سوسة 4 3 1 1 1 2 2

-النادي البنزرتي 4 4 1 1 2 3 4

7-اتحاد بن قردان 2 3 0 2 1 0 1

8-نادي حمام الانف 0 3 0 0 3 2 5