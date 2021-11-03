الجرندي يلتقي نائب وزير الخارجية الكوري ويبحث معه العلاقات الثنائية والأوضاع في ليبيا

التقى وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الأربعاء، نائب وزير الخارجيّة لجمهوريّة كوريا، ييو سيونغ باي، الذي يؤدّي زيارة عمل إلى ليبيا وتونس خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر الجاري.

وحسب بلاغ إعلامي للوزارة، أكد الجرندي، بالمناسبة، عزم تونس على مزيد الارتقاء بعلاقات التّعاون والصّداقة بين البلدين في جميع المجالات، وتكثيف الاتصالات وتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، وحرصها على تدعيم التعاون الاقتصادي، خاصّة الاستثمارات الكورية في تونس.

واستعرض الجانبان أهم المواعيد الثنائية القادمة، على غرار اللجنة الوزارية المشتركة التونسية الكورية، وبرنامج تبادل زيارات المسؤولين في البلدين، واتفقا على ضبط روزنامة لتجسيمها في أقرب الآجال.

وتطرق المسؤولان إلى أهم برامج التعاون القائمة بين البلدين. وثمّن وزير الخارجية الدعم الكوري لمعاضدة المجهود التنموي في تونس على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب دعمها في مكافحة جائحة كوفيد-19 والحدّ من تداعياتها، مشيرا، في هذا السياق، إلى تحسن الوضع الوبائي في تونس نتيجة الحملات الوطنية المكثفة للتلقيح وللدعم الكبير الذي تلقته تونس من عدد من البلدان الشقيقة والصديقة.

من جهته، جدّد المسؤول الكوري الجنوبي التزام بلاده بمواصلة دعم برامج التنمية في تونس.

وتطرق الجانبان إلى آخر تطورات مسار التسوية السياسية في ليبيا، خاصة المؤتمر الدولي لدعم الاستقرار الذي انعقد يوم 21 أكتوبر الفارط بطرابلس، حيث أبرز الجرندي الدور الإيجابي الذي تلعبه تونس في إطار آلية الجوار الليبي، والتزامها بالمساهمة الفاعلة في الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإنجاح المسار الانتخابي والاستقرار في الشقيقة ليبيا.

من ناحية أخرى، جدّد المسؤول الكوري الدعوة الموجهة لوزير الخارجية للمشاركة في أشغال المؤتمر الوزاري لحفظ السلام، المزمع تنظيمه في سيول بداية شهر ديسمبر القادم، والذي يتزامن مع انعقاد المنتدى الكوري-الإفريقي.