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حالتي وفاة و 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الجمعة 6 نوفمبر

2021/11/06 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

ذكرت وزارة الصحة، أنه تم التصريح بشكل أولي بحالتي وفاة (02) ناجمتين عن الإصابة بفيروس كورونا، بتاريخ يوم أمس الجمعة، مضيفة أنه سجل، بالمقابل، 100 تحليل إيجابي من مجموع 3274 تحليلا مخبريا، لتبلغ نسبة التحاليل الإيجابية 3 فاصل 05 في المائة.

وأوضحت الوزارة، مساء اليوم السبت، في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد، أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء في شهر مارس من العام الماضي، 25 ألفا و 272 وفاة.

وورد في ذات البلاغ، أن عدد المتعافين من هذا الفيروس بلغ يوم أمس، 47 شخصا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للمتعافين إلى 686 ألفا و760 شخصا.

ووفق البلاغ، تراجع عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، إلى 206 مصابا، من بينهم 7 حالات جديدة، و56 شخصا مقيما بأقسام العناية المركزة، في حين يخضع 17 مريضا للتنفس الاصطناعي.

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