حادث مرور قاتل/ اصطدام سيّارة نقل بضائع بشاحنة بباجة #خبر عاجل

عاجل: تغيّرات مفاجئة في حالة الطقس.. والرصد الجوي يحذّر

هشام العجبوني: “إذا استجاب مليون و800ألف تونسي لدعوة قيس سعيّد سنصبح دولة مانحة”

عاجل: تعكر الحالة الصحية للمدون الصحبي العمري.. والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان على الخط

المجلس الأعلى للقضاء: توجيه مشروع مدونة اخلاقيات القاضي الى القضاة للاطلاع عليها وتقديم مقترحاتهم

2021/11/06 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

ذكر المجلس الأعلى للقضاء، في بلاغ نشره مساء اليوم السبت، انه وجّه مشروع مدونة اخلاقيات القاضي الى الرؤساء الأول بالمحاكم والوكلاء العامين لديها ،كما وجهت المشروع الى الهياكل الممثلة للقضاة، بغرض تلقي المقترحات بشانه.
واضاف المجلس انه سيتولى نشر مشروع المدونة على موقعه الرسمي ليتمكن القضاة من تقديم مقترحاتهم بخصوصه ،واما مباشرة في مقر المجلس، او عبر البريد الالكتروني او “الفاكس”.
من جهة اخرى، ذكر المجلس وفق ذات البلاغ، انه سينظم ،على ضوء المقترحات المقدمة، ملتقيات وورشات عمل لتعميق الاستشارة حول هذه المدونة.
المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها. في دستور تونس 2014، وتنص الفصول بين 112 و117 على مهام المجلس وصلاحياته ومكوناته وطرق انتخابها وتعيينها.
يشار الى ان أول انتخابات للمجلس نظمت في 23 أكتوبر 2016.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn