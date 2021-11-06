مصالح الديوانة بمعبر رأس جدير تحجز بضائع مهربة بقيمة 8ر1 مليون دينار منذ اواخر سبتمبر 2021

رفعت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير 145 مخالفة تهريب وتوريد بدون اعلام ترتب عنها حجز بضائع متنوعة بقيمة مليون و 850 الف دينار، وذلك منذ استئناف نشاط العبور بالمكتب الحدودي برأس جدير أواخر شهر سبتمبر 2021، وفق بيانات نشرتها الديوانة التونسية السبت.

واحبطت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي راس جدير، امس الجمعة، تهريب 5423 قرص من الأدوية المخدرة، كانت مخفية بإحكام داخل خزان الوقود لسيارة تونسية يقودها مواطن تونسي.وبإستشارة النيابة العمومية تم الإحتفاظ بالمخالف لمزيد البحث والتحري.

وتمكنت وحدة الكشف بالأشعة من جانبها، من إحباط تهريب 6000 علبة سجائر تم ضبطها مخفية داخل صندوق مهيأ أسفل هيكل سيارة قادمة من القطر الليبي.

وعاين المدير العام للديوانة يوسف الزواغي، مساء السبت بالمعبر الحدودي راس الجدير، سير عمل مصالح الديوانة في مختلف المواقع وتابع عمليات مراقبة وتفتيش المسافرين والبضائع.

وشكلت الزيارة هذه الزيارة مناسبة للوقوف على جاهزية ضباط وأعوان الديوانة بالمعبر خاصة على مستوى فرق الحراسة والتفتيش والكشف بالأشعة والمراقبة بالأنياب قصد التصدي لكل محاولات المس من أمن تونس ومن الاقتصاد الوطني

وبلغت قيمة المقابيض الديوانية المستخلصة بمعبر برأس جدير بعنوان سنة2021 إلى حدود موفى شهر أكتوبر 2021 ما يناهز 40 مليون دينار في ما فاقت قيمة البضائع المحجوزة 28 مليون دينار.