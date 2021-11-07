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تونس تدين العملية الإرهابية الجبانة التي استهدفت مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي

2021/11/07 أخبار, المصدر مع وات, سياسة

أدانت تونس بشدة العملية الإرهابية الجبانة التي استهدفت فجر اليوم الأحد مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأعربت تونس، في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عن تضامنها الكامل مع العراق ووقوفها الى جانب الشعب العراقي الشقيق في مواجهة كل المحاولات التي تستهدف أمنه واستقراره.

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يذكر أن مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بغداد، تعرض فجر اليوم الأحد الى هجوم بواسطة طائرة مسيرة مفخخة، خلّف ستة جرحى في صفوف حراس الأمن.

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