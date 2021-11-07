المهدية: تسجيل إصابة واحدة بفيروس “كورونا” مقابل تعافي 4 مصابين

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ60 عينة، صدرت اليوم الأحد، بولاية المهدية، تسجيل إصابة واحدة بفيروس “كورونا” بمنطقة السواسي، مقابل تعافي 4 مصابين.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 25665 إصابة بالفيروس، من بينها 24844 حالة شفاء، و770 حالة وفاة، في حين لا تزال 51 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

من جانب آخر، تلقى 886 شخصا، اليوم الاحد، اللقاح المضاد للفيروس التاجي، منهم 419 انتفعوا بالجرعة الأولى، و174 بالجرعة الثانية، و293 بالجرعة الثالثة.