ديوكوفيتش يهزم ميدفيديف ويحقق لقبه السادس القياسي في باريس للأساتذة



مدد نوفاك ديوكوفيتش رقمه القياسي بحصد لقب بطولة باريس للأساتذة للتنس للمرة السادسة عندما ثأر لخسارته في نهائي أمريكا المفتوحة أمام دانييل ميدفيديف وتغلب على نظيره الروسي 4-6 و6-3 و6-3 اليوم الأحد.

واحتاج اللاعب الصربي، الذي ضمن إنهاء الموسم في صدارة التصنيف العالمي للمرة السابعة وهو رقم قياسي، إلى بعض الوقت لكسر دفاع المصنف الثاني عالميا وكان في نزهة بمجرد أن فعل ذلك.

وكان ديوكوفيتش يسعى لتفادي إنهاء الموسم دون لقب في بطولات الأساتذة لأول مرة منذ 2017 وحافظ على هدوئه ليكمل المهمة بنجاح.

وانهار ميدفيديف في المجموعة الأخيرة وحسم ديوكوفيتش الفوز من الفرصة الأول لحصد اللقب بضربة أمامية قوية.

وقبل شهرين حرم ميدفيديف نظيره الصربي من الانفراد بالرقم القياسي بحصد اللقب 21 في البطولات الأربع الكبرى عندما تغلب عليه في النهائي على ملاعب فلاشينغ ميدوز وكان يأمل في إجبار منافسه على الدخول في معركة الضربات الخلفية.