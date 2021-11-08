قاتلت في صفوف داعش الإرهابي: السجن 7 سنوات لعائدة من سوريا..

قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة سبع سنوات في حق امرأة تونسية عائدة من سوريا وقاتلت في صفوف تنظيم داعش الارهابي في سوريا.

وحسب ملف القضية، فإن المتّهمة تحولت إلى سوريا عبر ليبيا وتركيا سنة 2014 وبعد فترة من دخولها الأراضي السورية انضمت إلى ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي، وتدربت على القتال وتزوجت من قيادي بالتنظيم وأنجبت منه ابنين قبل أن يلقى حتفه في إحدى الغارات الجوية للتحالف الدولي ضد داعش .

كما بينت الأبحاث أن المتهمة تم تسليمها من طرف السلطات التركية إلى نظيرتها التونسية ليتقرر محاكمتها من أجل ما نسب اليها من أفعال وفق موزاييك .