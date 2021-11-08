برشلونة يقدم مدربه الجديد تشابي أمام الآلاف من عشاق النادي في كامب نو

قدم برشلونة مدربه الجديد تشابي هرنانديز أمام الآلاف من عشاق النادي في ملعب كامب نو اليوم الاثنين.

ووقع أسطورة برشلونة البالغ عمره 41 عاما عقده الذي يمتد لعام 2024 في الملعب برفقة جوان لابورتا رئيس النادي.

وقال لابورتا وقد غلبته المشاعر للمشجعين خلال حفل تقديم لاعب الوسط السابق الذي رافقته أسرته “إنه يوم تاريخي لبرشلونة. مرحبا بك تشابي.

وقال تشابي للمشجعين “أشكركم جميعا. لا أريد أن تجرفني المشاعر لكن جسدي يرتعش. “إنه أكبر ناد في العالم وسأعمل جاهدا للارتقاء لمستوى الطموحات. برشلونة لا يقبل التعادل أو الهزيمة. علينا الفوز بجميع المباريات”.

وكان برشلونة أعلن توصله لاتفاق مع أسطورته تشابي لتولي تدريب الفريق المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم حتى 2024 خلفا للهولندي رونالد كومان.

ووافق السد القطري على مغادرة تشابي في منتصف الموسم والسماح له بتدريب الفريق الكتالوني الذي لعب بصفوفه لمدة 17 عاما بعد صعوده من قطاع الناشئين.

وانضم تشابي بعدما دفع برشلونة قيمة الشرط الجزائي في عقده مع السد.

وقال تشابي “أنا في غاية الجاهزية والاستعداد.. يجب أن نتحلى بالمسؤولية والاستحواذ على الكرة في اللعب وصناعة الفرص والسعي بكل قوة. لدينا مهمة لاستعادة الكثير من الأمور التي فقدها النادي”.

ويعود تشابي إلى برشلونة بعد ست سنوات منذ خوض مباراته الأخيرة مع الفريق عندما فاز على يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا 2015 وهو اللقب الأخير للنادي بالمسابقة.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري متأخرا بفارق 11 نقطة عن ريال سوسيداد المتصدر وبعشر نقاط عن غريمه الأزلي ريال مدريد.

ويأمل برشلونة وجمهوره أن يلعب تشابي دور المنقذ وسط أزمة رياضية وإدارية للنادي أسفرت عن رحيل الهداف التاريخي ميسي وانتقاله لباريس سان جيرمان هذا الموسم.

وخاض تشابي 767 مباراة بقميص برشلونة وهو ثاني أكثر لاعب خوضا لمباريات في تاريخ النادي بعد ليونيل ميسي وحصل على 25 لقبا أبرزها الدوري الإسباني ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا أربع مرات.

وحمل شارة قيادة برشلونة قبل أن يختتم مسيرته في اللعب مع السد لمدة أربع سنوات ثم بدأ معه مشواره التدريبي بعد الاعتزال في 2019.

وأقال برشلونة كومان بعد الهزيمة 1-صفر من رايو فايكانو في الدوري الإسباني الشهر الماضي وكانت رابع هزيمة للفريق في ست مباريات بجميع المنافسات.

وفي أفريل الماضي قاد تشابي السد للفوز بلقب الدوري القطري دون هزيمة.

ورفض تشابي فرصة تدريب برشلونة في جانفي 2020 بعد إقالة إرنستو بالبيردي لكن اسمه ظل مرتبطا بالوظيفة حتى بعد تعيين كومان خلفا لكيكي سيتين في اوت العام الماضي.