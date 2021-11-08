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السجن مدى الحياة لشاب وصديقته بتهمة تحويل وجهة فتاة واغتصابها..وهذه التفاصيل..

2021/11/08 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من ليلة السبت بالسجن مدى الحياة في حق كل من شاب وصديقته اثر تورطهما في تحويل وجهة فتاة بالحيلة واحتجازها داخل بناية مهجورة قرب باب عليوة واغتصابها وقد اضطرت للالقاء بنفسها من احدى النوافذ في محاولة للهروب.

وتعود وقائع القضية الى مساء الأحد في شهر أفريل من سنة 2021 عندما كانت المتضررة تسير بمفردها والبلاد تحت الحجر الصحي الشامل فاعترضها المظنون فيهما وهما المتهم وصديقته فاستفسرتهما عن أحد العناوين فتظاهرا بدلها الى العنوان الذي تبحث عنه وباستعمال الحيلة حولا وجهتها الى بناية مهجورة قرب محطة اللواجات بباب عليوة واحتجزاها داخل طابق علوي بمساعدة فتاة قاصر.

وأضافت الأبحاث أن المتضررة حاولت الفرار من المكان عبر الالقاء بنفسها عبر النافذة الا ان المتهمين تفطنا اليها ولحقا بها وأعادا احتجازها ليتولى المتهم اغتصابها أكثر من مرة مما ألحق بها أضرارا فادحة.

وحسب موزاييك فقد تمكن أعوان الشرطة العدلية بباب بحر لاحقا من القاء القبض على جميع المتهمين وتقديمهم للقضاء.

كما قضت المحكمة بالسجن مدة 5 أعوام في حق الفتاة القاصر التي ساعدت المتهم وشريكته في احتجاز المتضررة .

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