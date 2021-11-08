وزارة الصحة: إحصاء ثلاث وفيات و44 إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الأحد 7 نوفمبر

ذكرت وزارة الصحة، أنه تم التصريح بشكل أولي بثلاث وفيات (3) ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، بتاريخ يوم أمس الأحد، مضيفة أنه سجل، بالمقابل، 44 تحليلا إيجابيا من مجموع 2070 تحليلا مخبريا، لتبلغ بذلك نسبة التحاليل الإيجابية 2 فاصل 13 في المائة.

وأوضحت الوزارة، مساء اليوم الاثنين، في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد، أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء في شهر مارس من العام الماضي، 25 ألفا و281 وفاة.

وورد في ذات البلاغ أن عدد المتعافين من هذا الفيروس بلغ يوم أمس، 132 شخصا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للمتعافين إلى 687 ألفا و18 شخصا.

ووفق البلاغ، تراجع عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، إلى 201 مصابا، من بينهم حالة واحدة جديدة، و61 شخصا مقيما بأقسام العناية المركزة، في حين يخضع 16 مريضا للتنفس الاصطناعي.