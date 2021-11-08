بن عروس: إجراء تدخل جراحي على الأستاذ المعتدى عليه بمعهد بالزهراء والأمن يوقف التلميذ المعتدي

خضع الأستاذ المعتدى عليه عشية اليوم الاثنين في معهد ثانوي بضاحية الزهراء بالعاصمة، إلى تدخل جراحي بالمصحة التي تم نقله اليها بالقرب من المعهد الذي يزاول فيه التدريس.

ووفق مصدر طبي، فإن الحالة الصحية للأستاذ تبدو مستقرة إلى حد الآن، ومن المنتظر نقله الى المستشفى العسكري لمزيد الإحاطة الطبية بحالته.

وقال الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي، الأسعد اليعقوبي، الذى حضر إلى المصحة التي يقيم بها الأستاذ المعتدى عليه، إنه سيتم نقل الأستاذ إلى المستشفى العسكري لمزيد العناية به ومتابعة حالته الصحية.

واعتبر اليعقوبي أن هذه الحادثة “تعبر عن أزمة مجتمعية خطيرة، وليست متعلقة بالمدرسة أو المدرس، بالنظر لازدياد منسوب العنف في المجتمع”.

من جهة أخرى، تمكنت فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف من القبض على التلميذ المعتدي، حيث باشرت بالتنسيق مع النيابة العمومية إجراء التحقيق معه للوقوف على ملابسات وتفاصيل الحادثة.

وتجمع عدد كبير من المواطنين ومن رجال التعليم أمام المصحة التي نقل إليها الأستاذ للوقوف على حالته الصحية والاطمئنان عليه.

وكان أستاذ تعليم ثانوي يدرس بمعهد ابن رشيق في ضاحية الزهراء (جنوب العاصمة)، تعرض عشية اليوم الاثنين إلى اعتداء بآلة حادة من قبل تلميذ يدرس بنفس المعهد، مما تسبب له في جروح بليغة على مستوى الرأس والوجه.

يذكر أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي دعت في بلاغ لها مساء اليوم إلى اضراب عام حضوري يوم غد الثلاثاء بكافة المؤسسات التربوية.