بن عروس: تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس “كورونا” طيلة الأسبوع المنقضي

لم يتجاوز عدد الإصابات بفيروس “كورونا” في جهة بن عروس، على امتداد الأسبوع المنقضي، الـ10 إصابات، وذلك وفق ما أفاد به “وات”، اليوم الاثنين، مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، الدكتور فتحي اللطيف.

وبانخفاض حالات الإصابة بالفيروس، تراجعت نسبة التحاليل الايجابية إلى 2 فاصل 31 بالمائة لكل 100 ألف ساكن، كما تراجع عدد الحالات النشيطة التي لاتزال حاملة للفيروس إلى 25 إصابة فقط .

ولم تسجل الجهة منذ 10 أيام أية حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ليستقر عدد الوفيات منذ بداية الجائحة عند 1131 حالة وفاة.

وفيما يتعلق بنسبة إشغال الأسرّة بالمستشفى الجهوي الياسمينات، لم يبق بقسم الإنعاش إلا 3 مرضى، فيما غادر باقي المقيمين بقسمي الطب الباطني ومسلك “كوفيد”.

من جهة أخرى، بلغ عدد الذين أتموا تلقيحهم من الفئة العمرية ما فوق 14 سنة، 379 ألفا و893 منتفعا، وهو مايعادل نسبة 69 فاصل 5 بالمائة من إجمالي السكان في الجهة.