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وزارة الصحة: تطعيم 37829 شخصا ضد كورونا بتاريخ 8 نوفمبر الجاري

2021/11/09 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أفادت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء أنه تم بتاريخ يوم الاثنين 8 نوفمبر الجاري تطعيم 37829 شخصا ضد كورونا ليرتفع بذلك اجمالي عدد الذين استكملوا التلاقيح الى 4.652.007 شخصا

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا التي انطلقت منذ شهر مارس الماضي أن عدد الذين استكملوا التلاقيح يتوزع بين 3.690.098 تلقوا جرعتين من التلاقيح و961.909 ممن تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون أو من المصابين سابقا بكورونا مشيرة الى أن إجمالي عدد التلاقيح بلغ 9.649.452
بذات التاريخ

ولفتت الوزارة الى أن عدد المسجلين على منظومة التسجيل عن بعد ايفاكس لتلقي التلقيح ضد كورونا بلغ اليوم الثلاثاء الى حدود الساعة الثامنة و5 دقائق 6.809.753 مسجلا داعية في هذا الصدد كل الراغبين/ات في تلقي التلاقيح الى المبادرة الى التسجيل على المنظومة

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