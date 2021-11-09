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تفاصيل القبض على عنصر تكفيري بالمنستير

2021/11/09 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

ألقت مصالح الإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة (المصلحتان الجهويتان بالمنستير وسوسة والمتنقلة)، امس القبض على عنصر تكفيري مصنف أمنيا من “أخطر العناصر”، وفق ما نشرته اليوم النقابة الأساسية لإقليم الأمن الوطني بالمنستير بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي.

وصدر بشأن هذا العنصر التكفيري 20 منشور تفتيش في قضايا مختلفة، كالتهديد وحمل السلاح بدون رخصة، وإضرام النار بمحل سكنى الغير، والاعتداء بالعنف الشديد. وسجلت لهذا العنصر مؤخرا عديد الأعمال المروعة بجهة سكناه، من حرق منازل وسيارات، إضافة إلى إقدامه على أعمال عنف وسرقة خلفت هلعا في صفوف المتساكنين بمنطقة إقامته، حسب ذات المصدر.

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