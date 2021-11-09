قابس: تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس “كورونا”



كشف منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس “كورونا” كلتاهما بقابس الجنوبية، وذلك من مجموع 131 عيّة تحليل.

وأوضح جبران، في تصريح لـ”وات”، أن العدد الجملي لحالات الشفاء بلغ منذ بداية الجائحة 22 ألفا و328 حالة تعاف من إجمالي 22 ألفا و351 إصابة، فيما يبلغ حاليا عدد حالات العدوى النشطة 23 حالة، تتوزع الى 07 بقابس الجنوبية، و05 بمارث، و03 بكل من غنوش والحامة، وحالتين بكل من وذرف والمطوية، وحالة واحدة بمنزل الحبيب.

هذا وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس “كورونا” في ولاية قابس 5 اصابات لكل 100 الف ساكن، ويقيم حاليا مريض واحد بقسم كوفيد 19 بالمستشفى الجامعي بقابس.