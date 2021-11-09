احالة ملف الحكم المساعد حمدي الماجري الى النيابة العمومية

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء انها قررت احالة الملف المتعلق بتصريحات الحكم المساعد حمدي الماجري الى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا.

وكان رئيس الجامعة احال امس الاثنين نفس الملف الى اللجنة الوطنية للاخلاقيات من اجل التحقيق واتخاذ القرارات المناسبة تبعا لمعلومات وردت عليه في نفس اليوم ومفادها ان الحكم المساعد حمدي الماجري يتحدث في اكثر من مكان على اساس انه يقوم بتسليم مبالغ مالية الى احد المسؤولين بالادارة الوطنية للتحكيم مقابل تعيينه حسب ما جاء في نفس البلاغ.