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عاجل: شاب يطعن كهلا بالسكين..وهذه التفاصيل..

2021/11/09 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تعرّض ظهر اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 كهل إلى عملية طعن بواسطة سكين من قبل شاب بسبب خلاف دار بينهما وسط مدينة الوسلاتية من ولاية القيروان استوجب نقله بواسطة الحماية المدنية إلى المستشفى المحلي بالوسلاتية ثم تحويله إلى المستشفى الجهوي بالقيروان نظرا لخطورة الإصابة.

ويذكر أن المعتدي سلّم نفسه إلى مركز الشرطة بعد دقائق معدودة من عملية الاعتداء مع اخفاء أداة الجريمة (السكين) التي عثر عليها أعوان الأمن مخفية داخل حاوية الفضلات بالقرب من مكان الحادثة.

وخلّفت الحادثة حالة من الاحتقان والتوتر في صفوف أقارب المتضرر مع تحوّل اعداد غفير إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحّية التي وصفت بالخطيرة وفق موزاييك.

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