ياسين العيّاري يعلّق على أزمة “مصبّ النفايات بعقارب”

قال النائب عن حركة أمل وعمل ياسين العياري اليوم الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 ، إنّه “من حق الشعب أن يريد فقط، مادام ما يريد هو إش يحب رئيس الجمهورية، عكس ذلك، ، يولي الشعب يريد بالعصا”، وفق تعبيره.

وأضاف ياسين العياري في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ، أنّ الأمر ليس ترفا فكريا و لا تنظيرا منفصلا عن الواقع،قائلا :” الإيكولوجيا في بلاد كيف بلادنا، مقسومة بين التصحر و شح المياه و الصناعات الملوثة و ضعف التثمين و التحويل في عالم يشهد تحول مناخي = أمر حياتي و إستراتيجي.”

وتالع :”مشكلة البيئة، الماء، البلاستيك، الفلاحة، الحق في الهواء، الطاقات المتجددة، كي

كنا نحدثو فيكم عليها في أمل و عمل، ما كان الموضوع يعني أحدا، لاهين في زغراطة و إرهابي و الزوابع و التوابع و زقفونة.”