ثلاث وفيات جديدة جراء كوفيد 19 واكتشاف 105 إصابة بالفيروس



سجلت مصالح وزارة الصحة ثلاث وفيات إضافية جراء كوفيد مصرح بها أوليا يوم أمس الاثنين، 8 نوفمبر الحالي، و105 إصابة بالفيروس تم اكتشافها بعد إنجاز 3720 تحليل مخبري أي بنسبة تحاليل 2.82 بالمائة، وفق البلاغ اليومي حول تطور الوضع الوبائي المتعلق بانتشار فيروس كورونا في تونس الذي نشرته وزارة الصحة، عشية الثلاثاء.

وبلغ بذلك العدد الجملي للوفيات جراء هذا الفيروس 25287 وذلك منذ بداية انتشاره في تونس في مارس 2020. وتعافي في المقابل يوم أمس 1915 شخصا.

كما أبلغت وزارة الصحة عن إصابة 1863 شخصا إثر إجراء 4289 تحليل مخبري لتقصي في فيروس كورونا في فترة سابقة لكن لم يعلن عن تلك الإصابات سوى بتاريخ 08 نوفمبر الجاري.

من جهة أخرى، وصل عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة بتاريخ 08 نوفمبر الجاري 189 شخصا، وذلك بعد توافد 16 مصابا جديدا بالفيروس.

وبلغ عدد الحالات المقيمة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص بتاريخ 08 نوفمبر الجاري 57 حالة، فيما وصل عدد الحالات الموضوعة تحت أجهزة التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص 16 حالة.