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أم لطفلين بفريانة تضرم النار في جسدها وحالتها الصحية حرجة

2021/11/09 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

أقدمت، مساء اليوم الثلاثاء، إمرأة أصيلة منطقة “الأحواش” الراجعة بالنظر الى معتمدية فريانة من ولاية القصرين، تبلغ من العمر 29 سنة وأم لطفلين، على إضرام النار في جسدها.

وقد وصف المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني، في تصريح ل(وات)، حالتها الصحية ب”الحرجة”، قائلا إنها تخضع حاليا إلى التنفس الاصطناعي، ويتم في الأثناء التنسيق لتحويلها في أقرب الآجال إلى مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.

من ناحيته، ذكر مصدر أمني ل(وات)، أن فرق الحماية المدنية تنقلت فور إعلامها، إلى مكان الحادثة، وتولت نقل الإمرأة إلى المستشفى المحلي بفريانة، أين تلقت الإسعافات الأولية، ليتم في ما بعد تحويلها إلى المستشفى الجهوي بالقصرين، موضحا أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين أذنت بفتح بحث لدى المصالح الأمنية بفريانة للوقوف على أسباب وملابسات الحادثة.

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