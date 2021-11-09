توننداكس يقفل معاملات الثلاثاء متطورا بنسبة 0.29 بالمائة



أنهت بورصة الاوراق المالية بتونس، معاملات حصة، الثلاثاء، في المنطقة الخضراء ليتطور مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 0.29 بالمائة في حدود النقطة 7022.5 وسط حجم تداول ب3.4 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”.

وبخصوص اداء الاسهم، فقد تصدر البنك الوطني الفلاحي قائمة الارتفاعات بنسبة 3.8 بالمائة (7.570 دينار) محققا حجم تداول ب242 الف دينار.

وارتقى سهم مصنع الورق الخشبي بالجنوب بنسبة 3.8 بالمائة (5.240 دينار) وسط حجم تداول بلغ 60 الف دينار لتتطور نسبة ادائه منذ بداية السنة ب39.1 بالمائة.

في المقابل، سجل سهم الشركة التونسية للصناعات الصيدلية اكبر انخفاض بنسبة 4.1 بالمائة (5.610 دينار) وسط حجم تداول ضعيف جدا على غرار سهم المعامل الالية بالساحل الذي اقفل على تراجع بنسبة 3.6 بالمائة (1.070 دينار)

واستقطب سهم “سيتي كارز” اهتمام المستثمرين ليحقق حجم تداول ب1.3 مليون دينار أي ما يمثل 40 بالمائة من اجمالي التداولات . وانخفض سهم “سيتي كارز” بنسبة 0.35 بالمائة ليصل سعر التداول الى 11.25 دينار للسهم الواحد36667