عبد الرؤوف بالطيب يكشف سبب إستقالته من رئاسة الجمهوريّة ويردّ على قيس سعيّد

معطيات تُكشف لأول مرّة حول ملابسات عزل هشام المشيشي..

عاجل: شاب يطعن كهلا بالسكين..وهذه التفاصيل..

مدير الانتاج بقناة الزيتونة أمام القضاء بسبب جمعيّة “شمس”

توننداكس يقفل معاملات الثلاثاء متطورا بنسبة 0.29 بالمائة

2021/11/09 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات


أنهت بورصة الاوراق المالية بتونس، معاملات حصة، الثلاثاء، في المنطقة الخضراء ليتطور مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 0.29 بالمائة في حدود النقطة 7022.5 وسط حجم تداول ب3.4 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”.

وبخصوص اداء الاسهم، فقد تصدر البنك الوطني الفلاحي قائمة الارتفاعات بنسبة 3.8 بالمائة (7.570 دينار) محققا حجم تداول ب242 الف دينار.

وارتقى سهم مصنع الورق الخشبي بالجنوب بنسبة 3.8 بالمائة (5.240 دينار) وسط حجم تداول بلغ 60 الف دينار لتتطور نسبة ادائه منذ بداية السنة ب39.1 بالمائة.

في المقابل، سجل سهم الشركة التونسية للصناعات الصيدلية اكبر انخفاض بنسبة 4.1 بالمائة (5.610 دينار) وسط حجم تداول ضعيف جدا على غرار سهم المعامل الالية بالساحل الذي اقفل على تراجع بنسبة 3.6 بالمائة (1.070 دينار)

واستقطب سهم “سيتي كارز” اهتمام المستثمرين ليحقق حجم تداول ب1.3 مليون دينار أي ما يمثل 40 بالمائة من اجمالي التداولات . وانخفض سهم “سيتي كارز” بنسبة 0.35 بالمائة ليصل سعر التداول الى 11.25 دينار للسهم الواحد36667

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn