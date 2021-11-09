سيدي بوزيد: الاستماع إلى عدد من المتهمين في ملف فساد يهم إسناد رخص التاكسي وإبقاؤهم بحالة سراح

تم اليوم الثلاثاء بمحكمة سيدي بوزيد، الاستماع إلى عدد من المتهمين في ملف فساد يهم إسناد رخص التاكسي، وهم الكاتب العام الحالي للولاية، ووال سابق، ورئيس غرفة نقابة التاكسيات، وموظفان اثنان بدائرة الشؤون الاقتصادية بالولاية، والإبقاء عليهم بحالة سراح على ذمة القضية، حسب ما أكده الناطق الرسمي باسم محاكم ولاية سيدي بوزيد والمساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، جابر الغنيمي، في تصريح ل”وات”.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أذنت أمس الاثنين بتقديم المتهمين المذكورين والاستماع إليهم بخصوص ملف فساد يتعلق بإسناد رخص التاكسي، بعد تلقيها بلاغا في الغرض.