عبد الرؤوف بالطيب يكشف سبب إستقالته من رئاسة الجمهوريّة ويردّ على قيس سعيّد

معطيات تُكشف لأول مرّة حول ملابسات عزل هشام المشيشي..

عاجل: شاب يطعن كهلا بالسكين..وهذه التفاصيل..

مدير الانتاج بقناة الزيتونة أمام القضاء بسبب جمعيّة “شمس”

سيدي بوزيد: الاستماع إلى عدد من المتهمين في ملف فساد يهم إسناد رخص التاكسي وإبقاؤهم بحالة سراح

2021/11/09 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

تم اليوم الثلاثاء بمحكمة سيدي بوزيد، الاستماع إلى عدد من المتهمين في ملف فساد يهم إسناد رخص التاكسي، وهم الكاتب العام الحالي للولاية، ووال سابق، ورئيس غرفة نقابة التاكسيات، وموظفان اثنان بدائرة الشؤون الاقتصادية بالولاية، والإبقاء عليهم بحالة سراح على ذمة القضية، حسب ما أكده الناطق الرسمي باسم محاكم ولاية سيدي بوزيد والمساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، جابر الغنيمي، في تصريح ل”وات”.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أذنت أمس الاثنين بتقديم المتهمين المذكورين والاستماع إليهم بخصوص ملف فساد يتعلق بإسناد رخص التاكسي، بعد تلقيها بلاغا في الغرض.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn