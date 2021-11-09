عاجل: هذا ما قرره القضاء بخصوص التلميذ الذي اعتدى على أستاذه بساطور..

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2021/11/09 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

اصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس مساء اليوم الثلاثاء بطاقة ايداع باصلاحية المروج في حق التلميذ الذي اعتدى أمس الاثنين على أستاذه بواسطة سكين وساطور داخل معهد ابن رشيق بالزهراء مع اصدار انابة قضائية لفائدة أعوان الفرقة المركزية لمكافحة الاجرام بالحرس الوطني ببن عروس لاستكمال جملة من الابحاث وانجاز جملة من التساخير الفنية اللازمة وفق ما اوردته موزاييك

وجدير بالتذكير بان التلميذ المعتدي اعتدى أمس داخل فصل الدراسة على أستاذه في مادة التاريخ والجغرافيا بواسطة سكين مما سبب له أضرارا بدنية فادحة استوجبت اخضاعه للجراحة .

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