رئيسة الحكومة تؤدي زيارة الى الأستاذ ضحية الاعتداء..

أدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ليلة أمس الاثنين 08 نوفمبر 2021، زيارة إلى المستشفى العسكري بتونس للاطمئنان على الحالة الصحية للسيد الصحبي بن سلامة الأستاذ بمعهد ابن رشيق بالزهراء إثر تعرضه للاعتداء من قبل أحد التلاميذ.

وعبّرت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة عن تعاطفها ومساندتها لعائلة الأستاذ بن سلامة ولكافة الأسرة التربوية، مثمنة مجهودات الأساتذة في القيام بمهامهم النبيلة لتكوين أجيال المستقبل.

كما عبرت رئيسة الحكومة عن إدانتها الشديدة لمثل هذه الأفعال وتضامنها المطلق مع الأستاذ الصحبي بن سلامة وكل إطارات التربية والتعليم، مؤكدة ان القانون سيأخذ مجراه وأنه سيتم العمل على تفادي تكرار مثل هذه الحوادث.

ودعت رئيسة الحكومة الى ضرورة تكثيف الحوار بين كل المتدخلين لضمان اشعاع المنظومة التربوية التي مثلت ولا تزال خيارات تونس الاستراتيجية منذ الاستقلال وهي الاستثمار في رأس المال البشري.