بن عروس: فريق من المختصين النفسيين يتحولون الى معهد ابن رشيق لتقديم الإحاطة النفسية للتلاميذ والإطار التربوي

تنقل، صباح اليوم الأربعاء، فريق من المختصين النفسيين العاملين بالمندوبيات الجهوية للتربية بتونس 1 وتونس 2 وأريانة ومنوبة وبن عروس إلى معهد ابن رشيق الزهراء لتقديم الإحاطة النفسية للتلاميذ والإطار التربوي العامل، على اثر حادثة اعتداء تلميذ بالمعهد على أستاذه بسكين وساطور أول أمس الاثنين.

ووفق المكلف بالإعلام في المندوبية توفيق المسعودي، فقد تم بالتنسيق مع وزارة التربية العمل على ضبط برنامج إحاطة نفسية خاص بالإطار التربوي والتلاميذ بمعهد ابن رشيق الزهراء من خلال دعوة اكبر عدد من المختصين لتأمين حصص نفسية وفي التربية على المواطنة وفي التعامل مع الأزمات.

وقد حضر إلى المعهد حوالي 12 مختصا نفسيا سيقومون بتوزيع الأدوار فيما بينهم في حلقات تفاعل مع كل الأقسام الدراسية والإطارات التربوية العاملة.