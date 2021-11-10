رئيسة الحكومة نجلاء بودن تصل الى فرنسا للمشاركة في فعاليات منتدى باريس للسلام ومؤتمر حول ليبيا

وصلت ، رئيسة الحكومة نجلاء بودن صباح اليوم الاربعاء إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في فعاليات منتدى باريس للسلام في دورته الرابعة ، وفي مؤتمر حول ليبيا ، الإضافة إلى المشاركة في الاحتفالية بالذكرى ال75 لإنشاء منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) .

وكان في استقبال رئيسة الحكومة بمطار ‘بورجيه’، كل من سفير تونس بفرنسا محمد كريم الجموسي، وسفير تونس لدى اليونيسكو غازي الغرايري.

ويرافق رئيسة الحكومة في هذه الزيارة التي تتواصل الى يوم السبت المقبل، كل من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي ووزير التربية فتحي السلاوتي.

ومن المنتظر أن تلقي رئيسة الحكومة مداخلات خلال مشاركتها في الفعاليات الثلاثة ، إلى جانب عاجراءها لعدة محادثات ثنائية مع عدد من رؤساء الحكومات والوزراء وكبار الشخصيات الدولية والإقليمية.