خطير: جواز سفر مدلّس وإقامة مفتعلة بحوزة أجنبي في مطار تونس قرطاج..

تمكن أعوان الإجراءات الحدودية بمحافظة شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج من ضبط بطاقة إقامة إسبانية مفتعلة بحوزة مسافر أجنبي وذلك إثر حلوله بتونس قدوما من بلد مجاور في حالة عبور باتجاه بلد أوروبي، نقلا عن مكتب الإعلام والاتصال بالإدارة العامة للأمن الوطني.

وحسب المصدر ذاته، فإن الأجنبي كان يتحوز على جوازي سفر يحملان هويته وصورته، مدرجة بأحدهما أختام بلد أوروبي وختم بلد مجاور جميعها مفتعلة.

وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به من أجل إقامة شهادة إدارية نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية واستعمالها ومسك واستعمال جواز سفر مدلس والأبحاث متواصلة في هذا الغرض.