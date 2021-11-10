عاجل: اضراب عام للاساتذة والمعلمين بكافة المدارس والمعاهد يوم الجمعة..

انعقد اليوم 10 نوفمبر 2021، على هامش الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل ،اجتماع بين الجامعات العامة لقطاعات التربية التي قررت بالإجماع تنفيذ إضراب عام في كل قطاعات التربية يوم الجمعة 12 نوفمبر 2021 من أجل إصدار قانون يجرم الاعتداء على الإطار التربوي ويصون حرمة المؤسسة

التربوية.

