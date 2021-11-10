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تفاصيل جديدة بخصوص العثور على جثة ملقاة على الطريق بسوسة اثر صدور تقرير الطب الشرعي

2021/11/10 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة سوسة 2 القاضي علي عبد المولى ، اليوم الاربعاء 10 نوفمبر 2021، ان قاضي التحقيق المتعهد بواقعة وفاة شخص من مواليد 1979 تم العثور على جثته ملقاة بالطريق و على مسافة قريبة منه صديقه الذي كان في حالة غيبوبة على الطريق الرابطة بين بوفيشة (سوسة) و براكة الساحل (نابل) ، قرر الاحتفاظ بشخصين ممن سهر مع الهالك ليلة الحادثة في ظل الغموض الذي يحيط بالقضية .

وأضاف علي عبد المولى في تصريح لجوهرة أف أم أن تقرير الطب الشرعي الاولي يفيد ان الهالك يحمل اصابات (كدمات) مختلفة في جسمه، وقد تم الاذن لعناصر فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بالنفيضة بمزيد البحث ، ما إذا وجدت كاميرات مراقبة على مقربة من مكان الحادث.
يذكر أن الشخص الذي تم العثور عليه في حالة غيبوبة، صرح بأقوال متضاربة وعديد الروايات المختلفة.

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