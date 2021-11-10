انطلاق حملة تلقيح مشتركة بين الصحة والمؤسسة العسكرية في المهدية

أفاد الدكتور سمير لحول، مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، الأربعاء، في تصريح لـ”وات”، بأن حملة تلقيح مشتركة بين الصحة والمؤسسة العسكرية ستنطلق غدا الخميس 11 نوفمبر، بعدة مناطق في الجهة.

وأوضح لحول أن الحملة، التي ستدوم ستة أيام متتالية، ستجمع كل المجهودات لاستهداف المناطق التي تشهد نسبة تغطية ضعيفة في مجال التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وبين أن الحملة ستنطلق في مناطق أولاد مبروك والمنصورة والمداس من معتمدية ملولش، تليها معتمديات سيدي علوان ثم السواسي، موضحا أن القافلة ستعمل على تأمين التلقيح لأكبر عدد ممكن من السكان، وخاصة ممن لم ينتفعوا بالجرعة الأولى.

يشار إلى أن عدد الحالات النشطة (الحاملة للفيروس التاجي) تراجع إلى 44 حالة من أصل 25673 إصابة تم تسجيلها، منذ ظهور الوباء، منها 24859 حالة شفاء و776 حالة وفاة.