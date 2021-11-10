وزارة الصحة: 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعنوان يوم الثلاثاء 9 نوفمبر الجاري، و120 تحليلا إيجابيا من مجموع 3867 تحليلا مخبريا، أي بنسبة تحاليل إيجابية يومية قدرها 3.10 بالمائة.

وأوضحت الوزارة، مساء الاربعاء، في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد، أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 25 ألفا و294 حالة وفاة.

وأكدت أن عدد المتعافين من الفيروس ليوم 9 نوفمبر الجاري، قد بلغ 156 شخصا، ليبلغ بذلك العدد الجملي للمتعافين 689 ألفا و089 شخصا.

كما أشارت إلى أن عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخا ص، يبلغ حاليا 176 مصابا، من بينهم 9 حالات جديدة ليوم أمس، وإلى أن عدد المقيمين بأقسام العناية المركزة، يبلغ 53 شخصا، في حين يخضع 14 مريضا للتنفس الاصطناعي.

من جهة أخرى نشرت وزارة الصحة رسوما بيانية تعلقت بتوزيع عدد الوفيات المصرح عنها حسب تاريخ الوفاة خلال الايام الأربعة عشر الأخيرة (من 27 أكتوبر إلى 9 نوفمبر الجاري)، والتي أثبتت تقلص عدد الوفيات.

كما أوضحت في بلاغها أن عدد الوفيات الذي يتم نشره يوميا يمثل عدد الوفيات المبلغ عنها في اليوم ذاته، ويشمل الوفيات التي حصلت في 24 ساعة الماضية المبلغ عنها في اليوم نفسه وتلك التي حدثت أيضا في الأيام السابقة ولم يتم الإعلان عنها في الإبان.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من السنة نفسها.