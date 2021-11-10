توننداكس” ينهي معاملات الأربعاء مرتفعا ب 18ر0 بالمائة”

أنهى المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس”، معاملات الأربعاء، متراجعا بنسبة 18ر0 بالمائة، ليدرك النقطة 0ر7035 وسط حجم تداول ضعيف ناهز 9ر1 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وتصدر سهم الوفاق للإيجار المالي قائمة الارتفاعات بعد أن زاد سعره بنسبة 8ر3 بالمائة وليقفل على سعر 300ر7دينار ، دون تسجيل أي تبادل، فيما سجلت الشركة اداء ايجابيا منذ بداية السنة قدر ب 3ر12 بالمائة.

و تطور سعر سهم “أونيماد” بنسبة 8ر3 بالمائة وسعر 890ر7 دينار، وراكم السهم أرباحا بقيمة 442 ألف دينار علما وانه جابه سنة مالية صعبة ليتكبد خسائر بنسبة 3ر14 بالمائة

وكان سهم “آرليكيد تونس” الأكثر تراجعا خلال الحصة بنسبة 5ر4 بالمائة، منهيا حصة المعاملات بقيمة 390ر104 دينار، وسط حجم تداول قدر ب 11 ألف دينار.

كما تدحرج سعر سهم المعامل الآلية بالساحل،بدوره، بنسبة 7ر3 بالمائة وليقفل على سعر 030ر1 ألف فيما ارتفع السهم منذ بداية السنة بنسبة 4ر14 بالمائة.

وكان سهم “أونيماد” الأكثر تداولا خلال الحصة، مستحوذا على أرباح بقيمة 442 ألف دينار، أي بنسبة 23 بالمائة من قيمة المبادلات الجملية للحصة.