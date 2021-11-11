قابس: عدم تسجيل اصابات جديدة بفيروس “كورونا”

أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) بأن الادارة الجهوية للصحة بقابس قد تلقت نتيجة 57 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس “كورونا” وان نتيجة كل هذه التحاليل قد كانت “سلبية”.

وأوضح جبران أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس “كورونا” والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم 22331 شخصا من بين 22355 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس “كورونا” المستجد، واضاف أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ 24 حالة تتوزع الى 09 حالات بقابس الجنوبية و05 حالات بمارث و03 حالات بكل من الحامة ووذرف وحالتين (02) بالمطوية وحالة واحدة (01) بكل من مطماطة الجديدة ومنزل الحبيب.

وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس كورونا في ولاية قابس 06 اصابات لكل 100 الف ساكن ويوجد مريض واحد (01) يقيم بقسم كوفيد 19 بالمستشفى الجامعي بقابس.