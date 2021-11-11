عاجل-بعد إعلان الإضراب: اتحاد الشغل يدعو المربين إلى العمل بصفة عادية يوم غد..

أكد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم الخميس، بشكل طارئ، في بلاغ موجه لكافة منخرطيه في قطاع التربية والتعليم، أن الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة يوم 10 نوفمبر 2021، لم تتخذ قرارا بدخول أسلاك التربية في إضراب يوم 12 نوفمبر 2021.

ودعا المكتب التنفيذي المدرسات والمدرسين إلى تخصيص ساعة لفتح حوار مع التلاميذ حول رفض العنف والتصدي له خاصة في المؤسسات التربوية ومحيطها وتطوير العلاقة بين كافة المتدخلين في المجال التربوية.

وأكد المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة في بلاغ له الخميس، دعمه المتواصل لكافة مطالب مختلف أسلاك التربية والتعليم وتمسكه بسن قانون يجرم الاعتداءات على المؤسسات التربوية والعاملين فيها والاصلاح العاجل للمنظومة التربوية ودعوتهم لمواصلة عملهم بصفة عادية يوم الجمعة 12 نوفمبر 2021.

يذكر أن النقابات التربوية كانت قد دعت في بيان مشتارك، كافة منظوريها إلى تنفيذ إضراب حضوري كامل يوم الجمعة 12 نوفمبر.

وأمضى على البيان كل من جامعة التعليم الثانوي وجامعة التعليم الأساسي ونقابة القيمين والقيمين العامين، وجامعة موظفي التربية وجامعة المرشدين التطبيقيين ونقابة عملة التربية.