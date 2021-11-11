إدخال 120 ألف طن من النفايات من إيطاليا الى تونس بطريقة غير قانونيّة

قال رئيس الجمعية التونسية للسلامة الصحية والبيئية يامن العايد، إن النفايات الإيطالية الموجودة بميناء سوسة، تمثل قنبلة بيئية موقوتة.

وأضاف يامن العايد في تصريح لشمس أف أم أنه تمّ إدخال 120 ألف طن من النفايات من دولة إيطاليا إلى تونس بطريقة غير قانونية.

وتابع يامن العايد أنه التقى بعدد من الخبراء الإيطاليين وأكدوا له أن الشركة الإيطالية تتحمل المسؤولية لكن الدولة التونسية رخّصت لها بذلك.

وأكد أن المسؤولين في تونس يتحملون المسؤولية واتهمهم بالتقصير وبالضعف، مطالبا وزيرة البيئة بضرورة التوجه إلى إيطاليا وحل الملف مباشرة.