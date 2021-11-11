إختناق عشرات المحتجّين بعقارب بسبب إستعمال الغاز المسيل للدموع

أسفر تجدّد الاشتباكات بين عناصر الأمن والمحتجين ضدّ قرار إعادة فتح مصب “القنة” بعقارب من ولاية صفاقس عن تسجيل حالات اختناق في صفوف المحتجين والذين تم نقلهم بأعداد كبيرة (قدرها مصدر طبي بالعشرات) إلى المستشفى المحلي بعقارب.

وأكد طبيب قسم الاستعجالي بالمستشفى المذكور، الدكتور عماد دربال، في تصريح لـ(وات)، أن الإصابات المسجلة والتي وصفها بغير الخطيرة تتمثل في اختناق بالغاز، وإصابات على مستوى الأرجل جراء عبوات الغاز التي أطلقت في اتجاه المحتجين.

وقال إن الإطار الطبي وشبه الطبي بالمستشفى يتولى حاليا إسعاف المصابين ويقوم بمهمته في ظروف مقبولة “بفضل تجنّد الجميع وبفضل جهود الإسناد من بعض أطباء القطاع الخاص”، وفق تأكيده.

وأفاد شهود عيان بأن المحتجين الذين أغلقوا الجسر الذي تمر منه شاحنات الفضلات القادمة من الطريق السريعة في اتجاه المصب حوصروا من طرف الأمن الذي ألقى نحوهم الغاز المسيل للدموع، موضحين أن المصابين نقلوا للمستشفى عبر سيارات الإسعاف وسيارات المواطنين.

وكانت الاشتباكات بين المحتجين في عقارب على قرار إعادة فتح مصب “القنة” وعناصر الأمن، تجدّدت بعد ظهر اليوم الخميس، بعد غلق الطريق السريعة في مستوى هذه المعتمدية والطريق الوطنية عدد 14 على خلفية هذه الاحتجاجات التي سعى المحتجون من خلالها إلى منع شاحنات نقل الفضلات من الوصول إلى مصب “القنة”.