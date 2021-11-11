هجرة غير نظامية: نحو 200 قاصر تونسي يصلون في أكتوبر المنقضي الى السواحل الايطالية أغلبهم دون مرافقة

وصل في شهر أكتوبر المنقضي 1470 مھاجر تونسي غير نظامي إلى السواحل الايطالية، من بينهم نحو 200 قاصر، ليرتفع عدد القصر التونسيين الواصلين خلال سنة 2021 الى ايطاليا الى 2483 طفلا، منھم 1922 طفلا دون مرافقة، وفق احصائيات نشرت في التقرير الشهري للمرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأفاد تقرير شهر أكتوبر 2021 حول الهجرة غير النظامية الذي أصدره اليوم الخميس المنتدى، أن 196 قاصرا تونسيا وصلوا الشهر المنقضي في رحلات هجرة غير نظامية الى السواحل الايطالية، ويتوزعون الى 134 قصر مع مرافقة و62 دون مرافقة.

ووصف المنتدى وصول نحو 2500 قاصر تونسي الى السواحل الإيطالية منذ بداية ھذه السنة، أغلبهم دون مرافقة، ب”الأرقام المرعبة”، معتبرا انها “تعكس جزءا من الواقع المزري للطفولة في تونس رغم الترسانة القانونية لحماية حقوق الاطفال التي يظھر عجزھا أمام غياب الارادة السياسية في معالجة الظاھرة بعيدا عن المقاربات الامنية”.

وأشار إلى “انهيار مقاومة العائلة للمشروع الھجري غير النظامي لابنائھا لتصبح متسامحة او مشاركة او مشجعة”، مقدرا عدد العائلات الواصلة الى ايطاليا ھذه السنة بحوالي 500 عائلة.

وتجاوز اجمالي التونسيين الواصلين الى السواحل الايطالية منذ بداية ھذه السنة 14300 مھاجر تونسي غير نظامي، يمثلون 27 بالمائة من جملة المهاجرين غير النظاميين الواصلين الى ايطاليا، وفق ذات المصدر.

وفي المقابل قامت السلطات التونسية خلال شهر أكتوبر 2021 بإحباط 263 عملية هجرة غير نظامية ومنع نحو 2740 مھاجر غير نظامي من الوصول إلى السواحل الإيطالية، ليرتفع عدد المھاجرين الذين تم منع اجتيازھم منذ بداية السنة الحالية الى حوالي 22150 شخص، أي بزيادة بأكثر من 86 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2020

واستأثرت ولاية صفاقس بأكبر عدد من عمليات الاجتياز المحبطة في شهر أكتوبر المنقضي بنسبة تناهز 29 بالمائة تليها ولاية المهدية بأكثر من 21 بالمائة فالمنستير بنسبة 10,6 بالمائة وولاية تونس ب 9,8 بالمائة ونابل بنسبة 8,3 بالمائة، وفق ذات التقرير الذي أشار الى ان عمليات الاجتياز المحبطة في أكتوبر تتوزع الى 53,7 بالمائة عبر البحر و46,3 بالمائة عبر البر.