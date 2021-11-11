الكاف: الكشف عن مستودع لصنع الأسلحة التقليدية إثر البحث في جريمة سرقة تعرض لها مركز الطفولة المندمج بالكاف

تمكنت الوحدات الأمنية بإقليم أمن الكاف، اليوم الخميس، من إماطة اللثام عن ملابسات عملية سرقة تعرض لها المركز المندمج للطفولة بالكاف، وكشفت بالتوازي مع ذلك عن مستودع مخصص لصنع الأسلحة التقليدية، وفق ما أفاد به مصدر أمني قطاعي بإقليم أمن الكاف، مراسل “وات” بالجهة.

وأوضح المصدر ذاته أنه بناء على طلب استغاثة تقدم به مدير المركز المذكور، حول تعرض المركز إلى عملية سرقة، تحولت فرقة أمنية إلى عين المكان، وتمكنت من إلقاء القبض على المظنون فيه وحجز جزء من المسروق بمحل سكناه، يتمثل في معدات وتجهيزات تابعة للمركز.

وأضاف أنه بالتحري مع الشخص المعني، تم إلقاء القبض على شريك له، وحجز باقي المسروق بمنزله، أين تم اكتشاف مستودع معد لصنع الأسلحة التقليدية.

وقامت وحدات الأمن، في الحين، وفق نفس المصدر، بحجز بندقية صيد ومعدات مخصصة لصنع الأسلحة.

وباستشارة النيابة العمومية، تم الاحتفاظ بالمظنون فيهما وفتح تحقيق عدلي لمزيد التحري في ملابسات هاتين الحادثتين.