وزارة الصحة: أكثر من 4 ملايين و723 ألف شخص يستكملون تلاقيحهم ضد فيروس كورونا



بلغ عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح ضد فيروس كورونا، أمس الخميس، 4 ملايين و723 ألفا و670 مطعما، حسب احصائيات وزارة الصحة المتعلقة بحملة التلقيح التي نشرتها مساء الخميس إلى الجمعة.

ويتوزع عدد المطعمين بين 3 ملايين و723 ألفا و 928 ملقحا تلقوا جرعتين و999 ألفا و724 آخرين ممن تلقوا لقاحا ذا جرعة واحدة أو أصيبوا سابقا بالكوفيد.

وقد تم أمس، تلقيح 33 ألفا و249 شخصا، 9756 شخصا منهم تلقوا الجرعة الثالثة و212 شخصا تم تطعيمهم بجرعة السفر، فيما توزعت بقية اللقاحات المطعمة أمس بين جرعة أولى وثانية.

وبلغ بذلك العدد الجملي للتلاقيح 9 ملايين و760 ألفا و917 جرعة، فيما تجاوز عدد المسجلين في منظومة ايفاكس6 ملايين و850 ألف شخص.

‏‏وجدّدت وزارة الصحة بالمناسبة، دعوتها كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في تلقّي التلاقيح المضادّة لفيروس كورونا إلى التسجيل على منظومة evax المخصّصة للغرض.