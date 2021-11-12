جولة في بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الجمعة 12 نوفمبر

رقم مفزع في عدد القصر المشاركين في عمليات الهجرة غير النظامية و”مؤتمر باريس حول ليبيا سيكون الفرصة الأخيرة لاعطاء خريطة طريق واضحة للانتخابات الليبية وللخروج من الازمة” إضافة الى تسليط الضوء على جديد الكورونا ونشر عدد من المتفرقات، مثلت أبرز المستجدات التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية الالكترونية، اليوم الجمعة.

نقل، موقع إذاعة موزاييك اف ام، عن الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، قوله ان الاحصائيات تشير الى تزايد أعداد القصر بشكل مفزع في المشاركة في عمليات الهجرة غير النظامية”.

وأشار، الموقع، إلى أنّه “خلال الثلاث سنوات الاخيرة وصل أكثر من 5000 قاصر الى الحدود الايطالية بطريقة غير نظامية، من بينهم 2500 خلال السنة الحالية”.

و”أضاف بن عمر أنّ عدد العائلات التونسية التي اجتازت الحدود بطريقة غير نظامية وصل إلى 500 عائلة منذ بداية السنة الجارية”، وفق ما ورد بالموقع.

وأورد، ذات الموقع، تصريح كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي، نبيل الهواشي، لبرنامج ‘صباح الناس’ الذي قال فيه “ان الاضراب الذي ينفذه الأساتذة والمربون هو إضراب للكرامة وليست وراءه أيّة مطالب مادية”.

وذكر،نفس المصدر، أن “هذا الإضراب يأتي على خلفية الإعتداء الفظيع بآلة حادة الذي تعرّض له أستاذ بمعهد ابن رشيق بالزهراء من قبل تلميذ”.

و”تطالب نقابات التعليم بسنّ قانون يجرّم الإعتداءات على الإطار التربوي”، حسب ما ورد بموقع راديو موزاييك اف ام.

من جانبه، نقل موقع إذاعة شمس اف ام، عن، مديرة مشروع ‘فاطمة’ بجمعية ‘المدنية’، دلال المحرزي، تأكيدها، أن ” هذا المشروع الذي أطلقته الجمعية سنة 2011 مكن من توفير النقل لآلاف التلاميذ في المناطق النائية في مختلف جهات البلاد”.

وأضاف نفس الموقع، أن، المحرزي، بينت أنه “تم تسجيل صفر غياب في صفوف التلاميذ لأسباب تتعلق بالنقل إضافة إلى تحسن مُعدّلاتهم “.

ولفتت المتحدثة إلى “أنهم أمضوا عقودا مع أصحاب سيارات النقل الريفي لتأمين نقل التلاميذ في عديد الجهات والعمل متواصل”، وفق ذات المصدر.

وسلط ، موقع اذاعة جوهرة اف ام، الضوء على مؤتمر باريس حول ليبيا الذي تبدأ أشغاله، اليوم الجمعة، ونقل عن المختص في الشؤون الليبية غازي معلى, قوله إن “مؤتمر باريس حول ليبيا، سيكون الفرصة الأخيرة لإعطاء خارطة طريق واضحة للانتخابات الليبية و للخروج من الأزمة”.

و “أوضح غازي معلى أن المؤتمر سيناقش أيضا مسألة خروج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية وهذا ينتظر منه جوانب ايجابية ستنعكس على الوضع في ليبيا معتبرا أن الحضور التونسي في المؤتمر مهم جدا و أمام رئيسة الحكومة اليوم فرصة هامة لفهم الملف الليبي لأن خروج تونس من الأزمة الإقتصادية يمر بالتعاون مع الشقيقة ليبيا وتقريب وجهات النظر معها “، وفق ما ورد بالموقع.

وفي أخبار المتفرقات، ذكر، ذات الموقع، أن “طالبا ثانويا مصريا قام بتصنيع سيارة من الخشب، ثم قام بتطويرها بإستعمال مواد الحديد القديمة وتجهيزات مستعملة من الخردة، ويستطيع أن يسير بها 80 كيلو متر في الساعة”.

و”تحدث صانع السيارة عن تكلفتها التي قدرت بحوالي 5 آلاف جنيه مصري وعن محتوياتها التي تتكون من محرك دراجة بخارية، وفرامل ،ودريكسيون وبطارية ومساعدين”، مؤكداً أنه “سيعمل على تطويرها حتي تصبح سيارة حلمه”، وفق نفس المصدر.

وبخصوص جديد الكورونا أفاد، موقع اذاعة شمس اف ام، أن “السلطات الصحية الهولندية أعلنت، أمس الخميس، تسجيل أكثر من 16 ألف إصابة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى رقم منذ بداية الوباء”.

وأشار، ذات الموقع، إلى أن “العدد المتزايد من الحالات المسجلة يضغط مرة أخرى على المستشفيات والطواقم الصحية في البلاد”.

و”دعا خبراء الصحة في وقت سابق من، يوم أمس الخميس، الحكومة الهولندية إلى فرض إغلاق جزئي لمحاربة تفشي الفيروس”، حسب ذات الموقع.

أما، موقع راديو ديوان اف ام، فقد أورد أن “السلطات في مدينة داليان الساحلية بشمال شرق الصين طالبت المواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة”.

وبين الموقع، أن ذلك “يأتي ذلك على خلفية تزايد عدد حالات الإصابة بكورونا في المدينة للحد من الانتقال إلى خارج المدينة وتقليل الحصص الدراسية وإغلاق عدد من الأماكن، بعدما طلبت الدولة من المدينة احتواء الانتشار بسرعة أكبر”.