الشركة الدولية للإيجار المالي تحصل على قرض ب20 م د من البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية لدعم المؤسسات التونسية

منح التجاري بنك، الجمعة، قرضا بقيمة 20 مليون دينار، م د، للشركة الدولية للايجار المالي، مع الاستفادة بضمان تقاسم المخاطر في حدود 50 بالمائة من القرض المذكور، والذي قدمه البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، وفق ما بينه هذا الاخير.

وترمي العملية المشتركة للبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية والتجاري بنك تونس، الى تعزيز نفاذ المؤسسات التونسية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الى التمويل. وستقدم الشركة الدولية للايجار المالي حصة من هذا التمويل، لفائدة هذه المؤسسات التي تسيّرها نسوة، كما ستستفيد هذه المؤسسات بدعم فني.

وسيتيح هذا القرض الذي تحصلت عليه الشركة الدولية للايجار المالي، احدى اول شركات الايجار المالي في تونس، لها بدورها منح قروض للمؤسسات التونسية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المحلية والتي تعتبر من اهم الحرفاء الذين هم في حاجة الى دعم مالي لتغطية النقص المسجل عندها من السيولة الناجم عن انعكاسات جائحة كوفيد – 19، وفق المصدر ذاته.

ويحظى القرض بدعم من الاتحاد الاوروبي في اطار مبادرته للإدماج المالي، وهو برنامج وضع من اجل مساعدة المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في منطقة جنوب وشرق المتوسط ، حتى تكتسب قدرة تنافسية اكبر وتتطور. ويقدم هذا البرنامج تمويلا ومهارات من شأنها حفز النمو واحداث مواطن الشغل.