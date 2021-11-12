عبد الرؤوف بالطيب ينتقد دعوة قيس سعيّد الشعب للتبرّع لفائدة تونس

اعتبر عبد الرؤوف الطبيب المستشار السابق برئاسة الجمهورية وعضو مبادرة ”مواطنون ضد الإنقلاب”، أن دعوة الشعب من أجل التبرع لدعم المالية العمومية هو مؤشر على انغلاق كل السبل أمام تونس.

وقال بالطبيب، في تصريح لموقع ”الرأي العام”، إنّ هذا التوجه ليس مقبولا وغير معقول لأن الأيادي والأذرع ممدة لاعانة تونس ومساعدتها للخروج من أزمتها في كافة المجالات، مشددا على أن تونس لا يمكنها البقاء في حالة العزلة عن واقعها الدولي.