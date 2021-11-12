تفاصيل إيقاف شخصين من أجل السّرقة عبر شبكة الأنترنات

في إطار مباشرة الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال التابعة للإدارة الفرعية للأبحاث بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني البحث في قضيّة عدليّة موضوعها “تزوير أداة التحويل الإلكتروني والأموال واستعمالها وقبول تحويلات باستعمال أداة تحويل الكشفي مع العلم بذلك والسرقة المجردة” ضدّ شخصين.

قامت الوحدة الأمنيّة المذكورة بالتحرّيات الفنية والتحاليل الرقميّة اللازمة، وتبيّن أن المظنون فيه الرّئيسي يتولى تزويد هاتفه الجوّال ببيانات خاصّة ببطاقات بنكيّة تابعة لأجانب من دول أخرى عبر التصيّد الإلكتروني (Fishing)، ويتولى استغلالها لاحقا في عمليّات خلاص مشترياته الكترونيّا.

كما أفضت التحرّيات إلى أن المشتبه بهما يستغلان عناوين شبكيّة عديدة “IP adresse” للتفصّي من المراقبة و التتبع.

باستشارة النيابة العموميّة أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهما واتخاذ الاجراءات القانونيّة اللازمة في شأنهما.