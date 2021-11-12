محمّد الهنتاتي يوضّح حقيقة إصدار حكم بالسجن في حقّه #خبر_عاجل

مجدي الكرباعي:”تمّ تصدير آلاف الأطنان من النفايات الإيطالية الى تونس بمساعدة احدى الوزارات”

عاجل: ظهور مركز جديد لتفشي كورونا في الصين..

وفاة العون البلدي الثاني متأثرا بإصاباته إثر سقوطه مع زميله من الطابق الثاني لمبنى بالحي التجاري في القيروان

تفاصيل إيقاف شخصين من أجل السّرقة عبر شبكة الأنترنات

2021/11/12 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

في إطار مباشرة الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال التابعة للإدارة الفرعية للأبحاث بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني البحث في قضيّة عدليّة موضوعها “تزوير أداة التحويل الإلكتروني والأموال واستعمالها وقبول تحويلات باستعمال أداة تحويل الكشفي مع العلم بذلك والسرقة المجردة” ضدّ شخصين.

قامت الوحدة الأمنيّة المذكورة بالتحرّيات الفنية والتحاليل الرقميّة اللازمة، وتبيّن أن المظنون فيه الرّئيسي يتولى تزويد هاتفه الجوّال ببيانات خاصّة ببطاقات بنكيّة تابعة لأجانب من دول أخرى عبر التصيّد الإلكتروني (Fishing)، ويتولى استغلالها لاحقا في عمليّات خلاص مشترياته الكترونيّا.

كما أفضت التحرّيات إلى أن المشتبه بهما يستغلان عناوين شبكيّة عديدة “IP adresse” للتفصّي من المراقبة و التتبع.

باستشارة النيابة العموميّة أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهما واتخاذ الاجراءات القانونيّة اللازمة في شأنهما.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn