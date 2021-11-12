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حجز عملة أجنبيّة وبضائع مهرّبة بسيدي بوزيد

2021/11/12 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا


تمكنت فرقة الحرس الديواني بسوسة يوم أمس الخميس، من حجز مبلغ من العملة الأجنبية، وكمية من المعسل والسجائر المهربة بقيمة 123 ألف دينار.
و يأتي ذلك على اثر عمل استعلامي مفاده تحوز أحد الأشخاص بجهة سوسة على بضائع مهربة وبالتنسيق مع النيابة العمومية، تحولت دورية تابعة للفرقة وقامت بتفتيش محلين تابعين للمشتبه به أسفرت عن حجز 20770 أورو وكمية كبيرة من المعسل والسجائر و كمية من المواد الكهرومنزلية متأتية عن التهريب بقيمة جملية قدرت بـ123ألف دينار.
وفي السياق نفسه، قامت فرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد إثر عمل استعلامي والتنسيق مع النيابة العمومية بالجهة، بمداهمة محل يشتبه في احتواءه على بضائع مهربة وبتفتيشه تم العثور على كمية هامة من قطع غيار السيارات أجنبية المصدر لا يملك صاحبها في شأنها أية وثيقة تثبت شرعية مسكها.
وقد تم تحرير محضر حجز في الغرض بقيمة جملية قدرها 86200 دينار.
كما قامت دورية تابعة للفرقة نفسها بحجز شاحنة تهريب محملة بكمية من العجلات المطاطية مجهولة المصدر قادمة من جهة قفصة في اتجاه جهة سيدي بوزيد.
وتم تحرير محضر في الغرض وقدرت الجملية للمحجوز ب77 ألف دينار .

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