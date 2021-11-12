المهدية: تراجع نسبة إشغال أسرة الإنعاش إلى 20 بالمائة

نزل عدد الحالات النشطة (الحاملة لفيروس كورونا المستجد) بالمهدية، الجمعة، إلى 48 حالة، وترافق ذلك مع تراجع في نسبة إشغال أسرة الانعاش بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر، إلى 20 بالمائة.

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ64 عينة، صدرت اليوم، تسجيل 5 إصابات جديدة بالفيروس التاجي توزعت إلى 3 إصابات بالمهدية وإصابة واحدة بكل من الجم وشربان.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 25686 إصابة، من بينها 24868 حالة شفاء (بعد تعافي 3 صمابين اليوم) و770 حالة وفاة.

وتلقى 1461 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي، من بينهم 667 انتفعوا بالجرعة الأولى و430 بالجرعة الثانية و364 بالجرعة الثالثة.

يذكر أن فريقا متنقلا مشتركا بين وزارة الصحة والمؤسسة العسكرية انطلق، منذ أمس الخميس، في تأمين عمليات التلقيح في مختلف مناطق الجهة التي تشهد نسبة إقبال ضعيفة على التطعيم.