عاجل: الداخلية تكشف تفاصيل القبض على النائب المجمد زهير مخلوف..

كشفت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم السبت عن حيثيات إيقاف النائب بالبرلمان المجمّدة اختصاصاته زهير مخلوف، مؤكّدة أن وحدات الأمن الوطني، تمكنت في ظرف 24 ساعة، من التّوصّل إلى تحديد مكان تواجد المعني بالأمر بضيعة فلاحيّة بجهة نابل وإلقاء القبض عليه، وذلك تنفيذا لحكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائيّة بنابل بتاريخ 11 نوفمبر 2021 يقضي بسجنه لمدّة عام مع النّفاذ العاجل من أجل قضيّة ذات طابع أخلاقي.

ويذكر انه قد تم اصدار حكم قضائي يقضي بسنة سجنا مع النفاذ العاجل إثر إدانة زهير مخلوف بتهمتي التحرش الجنسي والمجاهرة بما ينافي الحياء المرفوعة ضده من قبل تلميذة.