عاجل: فرنسا تعلن عن رصد متحور جديد لكورونا..

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية مؤخرا، عن اكتشافها لمتحوّر جديد من فيروس كورونا في مدرسة بمدينة باناليك في شمال غرب البلاد.

وقالت السلطات إنه تم التعرف على المتحور الجديد في مدرسة منى أوزوف الابتدائية في مقاطعة فينيستير بمدينة بريتاني، حيث أصيب 24 شخصا به، بينهم 18 طفلا، مؤكدة وضع منطقة بريتاني تحت المراقبة.

وأكّد مسؤول صحّي فرنسي لصحيفة “CNEWS”، أن هذا المتحور لا يتشابه مع أي متحور آخر، لافتا إلى أنه “من أجل تحديد نوعه، تم إرسال أربعة اختبارات إيجابية إلى المختبر للفحص، لكن النتائج لم تتطابق مع أي متحور آخر”.

ومن ناحية أخرى أفاد معهد باستور، بأنّ”هذه العينات لديها طفرات جديدة متعددة، لا سيما في بروتين سبايك، وهو بروتين يسمح للفيروس بدخول الخلايا البشرية. ووفقا لهذه التحليلات، فقد اختفى جزء صغير من هذا البروتين تماما عند مقارنته بمتغيرات أخرى لفيروس كورونا”.

وكالات